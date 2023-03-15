朱紅：匯豐跌至兩個月低位，留意匯豐購24675/沽12165

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿37倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意周三15日)新上市恒指熊證56095)，收回價19500點，2023年9月到期;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

英國政府及英倫銀行促成匯豐控股00005)以1英鎊收購矽谷銀行英國分支業務，據報道匯控計劃向SVB英國分支SVB UK)注資20億英鎊流動性。匯豐股價連跌三日，曾低見52.75元，創兩個多月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

中國平安02318)公佈，今年首兩個月保費收入約1922.56億元人民幣，同比增長4.97%。平安於周三15日)公佈業績，公司股價績前偏軟，曾低見50.4元，再創兩個多月新低。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。或可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)與英國電動汽車公司Octopus Electric Vehicles達成合作備忘，Octopus EV有意於未來三年向比亞迪購買5,000輛電動車，用於服務英國市場。比亞迪表現偏軟，曾跌至190.5元，創逾兩個月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，2023年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

吉利汽車00175)宣布「購置稅減半」補貼政策，最高可獲補貼3萬元人民幣，唯公司股價連跌5日，曾低見8.78元，再創近4個月新低。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。

中芯國際00981)表示，公司有正在新建的產線，也有運營超過二十年的產線，對公司整體利潤是有一定的平衡作用的，會始終以持續盈利為目標，保證一定的毛利率水準。中芯股價逆市向好，升近7%至約17.24元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

市場預料聯儲局或會減慢加息步伐，陸續有券商相繼下調利率峰值預測，科技個個別發展，騰訊00700)逆市靠穩，在342元水平窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

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