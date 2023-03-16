朱紅：平安績前靠穩，留意平安購14823/沽11341

如看好恒指，可留意恒指牛證54516)，收回價19100點，2023年9月到期，實際槓桿35倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期，實際槓桿33倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)周三15日)公佈業績，平安好倉於周一13日)及周二14日)俱錄得資金流入，公司股價績前靠穩，從兩個月低位反彈，在約52.3元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

匯豐控股00005)早前公布以1英鎊收購矽谷銀行英國分支業務後，股價連日受壓，周三15日) 匯豐反彈，升至50天線約55元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，2023年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

Sensor Tower數據顯示，2月騰訊00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.25億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，而旗下《PUBG Mobile》則以超過1.4億美元的收入位列榜單第3名。騰訊股價反彈，升至10天線約350元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證68381)，收回價320元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證53648)，收回價380元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。

杭州市監局與阿里巴巴09988)簽署了全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議，支持阿里在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。阿里股價於近月低位反彈，升至82元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

OpenAI宣佈推出大型語言模型最新版本GPT-4，AI產品板塊普遍造好，百度集團09888)早前公布將於周四16日)發布旗下人工智能產品「文心一言」，公司股價向好，曾升至50天線約137元水平。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

中國汽車工業協會統計指，2月汽車產銷分別完成203.2萬輛和197.6萬輛，按月分別增長27.5%和19.8%，按年分別增長11.9%和13.5%。吉利汽車00175)股價連跌5日後反彈，在約9.1元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

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