朱紅：平安績後偏軟，留意平安購14823/沽11341

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，2023年6月到期，實際槓桿36倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期，實際槓桿20倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)公布，去年純利按年跌17.6%至837.74億元人民幣，擬派發末期股息每股現金1.5元。聯席首席執行官陳心穎表示，平安壽險新業務價值在2月增速同比轉正，預期2023年一季度及全年新業務價值可實現正增長。平安股價偏軟，一度失守50元，跌至3個月新低。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

據報匯豐00005)高層呼籲矽谷銀行英國分支SVB UK的員工向客户保證其“存款安全和貸款支持”，集團已經向SVB UK投入了近20億英鎊的流動性，並已準備好根據需要部署更多的現金和更多的流動性。匯豐股價持續受壓，跌至約54元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿8倍。

百度集團09888)發布旗下人工智慧產品「文心一言」，指將在所有業務中全面集成文心一言，面向消費者，文心一言亦會嵌入百度搜索，將引領搜索體驗的變革。唯公司股價下跌，一度跌逾一成低見120.1元，創逾3個月新低。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

乘聯會數據顯示，3月1-12日全國乘用車市場零售41.4萬輛，同比去年下降17%，較上月同期下降11%。汽車股個別發展，吉利汽車00175)走勢反覆，反彈至9.3元後遇沽壓，回落至約9.1元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿3倍。

科技股普遍偏軟，騰訊00700)股價連日受制於10天線，回落至約335元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊牛證68381)，收回價320元，2023年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證55717)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿13倍。

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