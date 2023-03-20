朱紅：平安股價反彈，留意平安購14823/沽11341

如看好恒指，可留意恒指牛證54516)，收回價19100點，2023年9月到期，實際槓桿36倍;或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，2023年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中央公布組建中央科技委員會，加強對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策。科技股普遍向好，騰訊00700)將於周三22日)公布業績，公司股價反彈至340元，續於10天線附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證68379)，收回價330元，2023年9月到期，實際槓桿16倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證55717)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿16倍。

中國平安02318)2022年業績發佈會上，聯席首席執行官姚波表示，平安目前的股價是低估的，未來具有很高的價值，平安每年都提供穩健的現金分紅回報給股東，希望未來股價有更好的表現，為股東創造更多價值。平安股價反彈，曾升至10天線高見52.65元，其後在約52元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

百度09888)「文心一言」發布，據指發布會首日申請文心一言API調用服務測試的企業用戶已突破7萬家，董事長兼首席執行官李彥宏表示，市場對這類產品有巨大需求，短短個多月已有650家企業加入文心一言生態圈。百度股價反彈，一舉升越10天、20天等多條移動平均線，曾升約17%高見146元。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

據報道，內地再有車企加入減價補貼戰，上汽大眾擬以37億元人民幣作為買車補貼，今場汽車減價補貼潮已有超過30個汽車品牌加入，包括比亞迪01211)、吉利汽車00175)等。汽車股普遍向好，吉利汽車表現靠穩，連日於約9.3元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，2023年9月到期，實際槓桿4倍。

中資電訊股普遍上升，中國移動00941)將於周四23日)公布業績，市場關注其派息政策，公司股價造好，曾高見65.95元，再創2019年4月以來新高。如看好中移動，可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，2023年9月到期，實際槓桿12倍。

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