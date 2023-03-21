朱紅：恒指失守萬九點，留意恒指牛64798/熊55714

如看好恒指，可留意恒指牛證64798)，收回價18400點，2023年6月到期，實際槓桿30倍;或可留意收回價較遠的恒指牛證63798)，收回價18200點，2023年6月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期，實際槓桿30倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中國人民銀行上週五17日)宣佈，決定於3月27日降低金融機構存款準備金率RRR)0.25個百分點，本次下調後，金融機構加權平均存準率約為7.6%。內地股市靠穩，唯內險股普遍跟隨大市下跌，中國平安02318)股價再度考驗100天線支持，跌至50元關口附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

金管局副總裁阮國恒表示，本地銀行體系保持穩健，沒有受近期矽谷銀行倒閉及瑞信危機等外圍事件影響。唯市場憂慮大型銀行或受瑞信相關的高風險債券敞口影響，國際銀行股普遍下跌，匯豐00005)股價持續偏軟，曾跌逾7%並失守50元，創逾兩個月新低。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，2023年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證11607)，行使價40.25元，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

據內媒報道，重慶市委書記袁家軍及市委副書記兼市長胡衡華，近日會見阿里巴巴09988)董事會主席兼首席執行官張勇，雙方期望加強在渝業務整合統籌，料將圍繞智能網聯汽車、數字重慶、工業互聯網、鄉村振興等領域，籌劃更多新合作，實現共贏發展。阿里表現偏軟，曾跌至78.1元，創接近4個月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，2023年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，2023年6月到期，實際槓桿5倍。

百度09888)表示，文心一言發布兩天已有12家企業完成首批簽約合作，申請文心一言API調用服務測試的企業達9萬，發布首日亦已有超60萬人申請測試。百度股價逆市向好，連升兩日曾高見148元。如看好百度，可留意百度認購證13848)，行使價170元，2023年12月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)公布，擬於周四23日)披露公司2022年年度報告，並於同日舉行業績說明會。中移動走勢反覆，早段升至66.1元後遇沽壓，回落至10天線約63.8元水平整固。如看好中移動，可留意中移牛證55083)，收回價54.88元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。