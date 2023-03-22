朱紅：騰訊績前造好，留意騰訊牛68381/熊55717

如看好恒指，可留意恒指牛證66527)，收回價18700點，2023年6月到期，實際槓桿28倍;或可留恒指認購證29918)，行使價21400點，2023年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，2023年9月到期，實際槓桿21倍;或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，2023年9月到期，實際槓桿6倍。

中國國家新聞出版署公布今年3月進口網路遊戲審批名單，共27款遊戲獲批，包括騰訊00700)《莊園合合》、《妖精的尾巴:激鬥》、《庫洛魔法使:回憶鑰匙》等遊戲。騰訊周三22日)公布業績，公司股價績前向好，反彈重越10天線，至約343元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊牛證68381)，收回價320元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡騰訊，可留意騰訊熊證55717)，收回價360元，2023年9月到期，實際槓桿18倍。

據報道，瑞銀收購瑞信，將瑞信170億美元AT1債券減值至零，觸發其他AT1債券價格下滑，滙控00005)票面值1美元8厘AT1票據價格曾跌至低於90美仙。匯豐股價於50元關口見支持，反彈至約51.9元水平徘徊，如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，2023年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，2023年7月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)公布，今年2月移動業務客戶總數近9.79億戶，按月淨增客戶數313.9萬戶。中移動將於周四23日)公布業績，公司股價逆市偏軟，回落至約62.5元水平整固。如看好中移動，可留意中移牛證55083)，收回價54.88元，2023年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移動，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，2023年9月到期，實際槓桿7倍。

中港股市靠穩，內險股普遍造好，中國平安02318)回升至約50.6元，續沿100天線整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，2023年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，2023年12月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將於周五24日)公布業績，市場預測集團去年經調整盈利介乎11.42億至37.72億元人民幣，對比2021年按年虧轉盈。美團股價連日徘徊於10天線，在約130元水平徘徊。如看好美團，可留意美團認購證12723)，行使價218元，2023年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團熊證56103)，收回價138元，2024年2月到期，實際槓桿10倍。

外媒報道，中國將放寬幾家晶片製造商獲取補貼的條件，據稱中芯國際00981)、華為等公司都在受益於這項計劃之列，並在國家支持的研究項目中發揮更大作用。中芯股價續於近月高位徘徊，在約18.7元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證12441)，行使價22.05元，2023年11月到期，實際槓桿4倍。

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