朱紅：騰訊公布業績，留意騰訊購12162/沽14808

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，今年6月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證11860)，行使價22888點，今年9月到期，實際槓桿14倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55714)，收回價20015點，今年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)周三22日)公布業績，市場關注管理層對今年復甦展望及公司回購股份指引，公司股價績前向好，反彈至20天線約249元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)將於周五24日)公布業績，市場預測其去年經調整盈利介乎11.42億至37.72億元人民幣，較前年按年虧轉盈。美團股價逆市偏軟，續沿10天線約129元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證12723)，行使價218元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團熊證56103)，收回價138元，2024年2月到期，實際槓桿10倍。

中銀保監會發布今年1月份保險業經營情況，行業原保險保費收入約1.02萬億元人民幣，按年增長3.86%，保險金額按年下降26.78%，原保險賠付支出增長1.23%。內險股普遍向好，中國平安02318)於100天線見支持，升至10天線約51.6元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，匯豐控股00005)本周與矽谷銀行英國分支的客戶舉行首次會議，當中包括英國與歐洲的科技初創公司及風險投資公司，以加深與矽谷銀行客戶的關係。匯豐股價連續兩日反彈，升至53.5元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿8倍。

中國移動00941)與Vodafone、US CELLULAR等聯合牽頭發表《6G需求與設計考慮》白皮書，聚焦於6G需求與設計考慮，旨在為國際標準組織提供指導與參考。中移動股價止跌反彈，回升至10天線約63.8元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

西安市政府推出支持新能源汽車擴大生產促進消費措施，涵蓋新能源汽車產銷、充電設施建設等，當中提出對本地生產的新能源汽車較去年產量增長部分每輛給予2千元人民幣獎勵。新源汽車普遍向好，比亞迪01211)表現造好，曾升至20天線高見213.2元。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證55719)，收回價228元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

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