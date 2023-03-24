朱紅：恒指連日反彈，留意恒指購29918/沽11861

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，今年6月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，今年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)公布去年純利為1882.43人民幣，按年跌16.3%，每股基本盈利19.757人民幣，派末期股息2.4港元，按年增50%。騰訊股價績後向好，連升3日並重越50天線，高見375.8元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)於周四23日)披露公司2022年年度報告，並於同日舉行業績說明會，公司股價績前靠穩，持續在10天線約63.7元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據內媒報道，銀保監近日將召集中國保險行業協會以及20多家壽險公司座談，以引導人身保險業降低負債成本，加強行業負債質量管理。內險股普遍向好，中國平安02318)於100天線見支持，升至52.5元水平靠穩。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿7倍。

上海市長龔正與匯豐控股00005)行政總裁祈耀年會面，龔正表示歡迎滙豐助力上海國際金融中心建設，深度參與上海產業升級。匯豐股價受制於10天線，逆市偏軟，在約53.2元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐熊證57401)，收回價55元，今年9月到期，實際槓桿19倍。

美團03690)將於周五24日)公布業績，市場預測其去年經調整盈利轉虧為盈，公司股價績前向好，升越20天線曾高見142元。如看好美團，可留意美團認購證12723)，行使價218元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團熊證55932)，收回價156元，2024年2月到期，實際槓桿10倍。

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