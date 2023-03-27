朱紅：恒指兩萬點前整固，留意恒指購29918/沽11861

如看好恒指，可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意較高槓桿的恒指認購證11860)，行使價22888點，今年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，今年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

國家新聞出版署公布，3月共86款國產網絡遊戲獲批，當中包括騰訊00700)出品的「末刀」、網易09999)旗下的「零號任務」及中手游00302)旗下「大富翁11」等遊戲。騰訊股價連日造好，曾逆市上升高見387.4元，創月內新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐控股00005)公布，將於今年5月5日舉行股東周年大會，包括表決股東提出分拆亞洲業務以及要求恢復新冠疫情前派息比率建議，匯控董事會建議投票反對該兩項決議案。匯豐股價偏軟，回落至約52.2元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿7倍。

中國移動00941)公布，去年純利1254.59億人民幣，按年升8.02%，略低於預期，派發末期息2.21港元，全年股息合計每股4.41元，按年增長8.6%，派息率為67%。中移動績後偏軟，回落至20天線約62.5元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

科技股個別發展，阿里巴巴09988)連升3日後股價偏軟，回落至20天線約85元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證28034)，行使價85.05元，今年6月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證65446)，收回價75.8元，今年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證25270)，行使價69.69元，今年6月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里熊證57405)，收回價88.88元，今年12月到期，實際槓桿15倍。

港交所00388)推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架，包括已商業化公司的市值門檻由80億元下調至60億元，而未商業化公司的市值門檻則由150億元降至100億元。港交所股價逆市靠穩，續於50天線之上約342元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證28580)，行使價380元，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。