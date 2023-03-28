朱紅：恒指10天線水平見支持，留意恒指牛64794/熊55218

如看好恒指，可留意恒指牛證64794)，收回價18800點，今年6月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，今年9月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊控股00700)公布，以實物分派美團03690)股份派付中期股息已於上周五24日)派發，完成後持股比例將減少至約1.7%。公司股價偏軟，回落至50天線之下約363元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據報道，螞蟻集團最終仍會計劃上市，但不太可能於今年內完成，其IPO或將剔除海外業務及數據庫服務等業務，惟目前仍處初步階段，未來仍有變數。阿里巴巴09988)走勢反覆，早後跌至83.8元後反彈，曾升至100天線約89.95元。如看好阿里，可留意阿里認購證11345)，行使價99.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

內險股普遍下跌，中國平安02318)連日沿100天線整固，在約51元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

深圳市政府與中國移動00941)簽署加快「十四五」期間數字深圳高質量發展戰略合作框架協議，雙方將加強在信息基礎設施、數字賦能經濟社會發展及優化數字發展環境等領域深入合作。中移動股價連日偏軟，跌至約62元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證13900)，行使價66.03元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

中國銀保監會主席郭樹清日前會見匯豐控股00005)行政總裁祈耀年時表示，歡迎匯豐在華擴大投資，中國金融業將一如既往推進高水平對外開放，進一步深化國際經濟金融合作。匯豐股價變動不大，續於約52元水平好淡爭持。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)旗下倫敦金屬交易所LME)事隔逾一年後，重開期鎳亞洲時段交易，並期望吸引更多亞洲投資者參與，提高成交和流通量，降低價格波動。港交所表現偏軟，股價回落至50天線之下，在約333元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28580)，行使價380元，今年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交，可留意港交熊證55082)，收回價350元，今年9月到期，實際槓桿16倍。

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