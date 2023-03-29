朱紅：恒指反彈至20天線，留意恒指牛57997/熊55218

如看好恒指，可留意恒指牛證57997)，收回價19000點，今年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55218)，收回價20576點，今年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據報嶺南股份表示，與騰訊00700)簽訂了關於AI大數據等技術合作的戰略協議，並指騰訊即將推出的ChatGPT產品，相信會精雕細琢，成為經典產品與應用。騰訊表現向好，升約5%曾高見381元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里雲宣布，在沙特阿拉伯CST/NCA認證中被評為最高標準Class C級別，成為全球首個通過該認證的TOP雲廠商，在沙特市場擁有最高服務權限，服務可覆蓋政府機構和大型企業，以及最高級別的機密和絕密數據。阿里巴巴09988)股價偏軟，回落至20天線約84.4元整固。如看好阿里，可留意阿里認購證11345)，行使價99.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

中港股市靠穩，內險股普遍反彈，中國平安02318)連日沿100天線整固，在約51.5元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

世界銀行以巨災債券形式發行的保險相連證券ILS)在港交所00388)上市，是本港首筆上市的ILS，總額3.5億美元，為智利未來3年地震及相關的海嘯風險損失提供保障。港交所表現靠穩，續於50天線約337元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證28580)，行使價380元，今年7月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交，可留意港交熊證55082)，收回價350元，今年9月到期，實際槓桿17倍。

吉利汽車00175)公布，已獲准註冊總額度最多不超過100億元人民幣的債務融資工具，可於兩年內分期多次發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據等產品。吉利表現向好，升越10天線，在10元水平整固。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，今年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

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