朱紅：恒指升越兩萬點，留意恒指牛57998/熊55715

如看好恒指，可留意恒指牛證57998)，收回價19400點，今年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿29倍。或如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

阿里巴巴宣布啟動「1家控股公司+6家業務集團+N家業務公司」組織變革，各業務集團有獨立CEO、董事會。主席兼首席執行官 張勇表示，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。阿里股價顯著造好，曾升逾16%高見98元，創超過一個月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證11345)，行使價99.93元，今年12月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里牛證58003)，收回價82元，2023年11月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證55934)，收回價113.88元，2024年2月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)推出多項新計劃，包括將在微信推出被稱為微信版知乎的「問一問」搜索功能;視頻號團隊亦宣布推出包括「創作分成計劃」、付費訂閱與「原創權益」扶持等多項產品計劃。騰訊股價連升兩日，迫近400元關口曾高見397.6元，創超過一個月新高。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證14808)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)公布，去年度純利166.22億人民幣，升約4.5倍，派末期股息每股1.142元人民幣，較去年的0.105元，按年增近10倍。比亞迪績後表現向好，升至約218元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證55719)，收回價228元，今年9月到期，實際槓桿13倍。

據報道，近日多家公司通過港交所00388)上市聆訊，包括珍酒李渡、梅斯健康等，另外內地虛擬社交平台Soul母企Soulgate Inc.及貨運服務平台Lalamove母企拉拉科技都已向港交所遞交上市申請。港交所股價造好，曾高見348元，創逾一個月新高。如看好港交，可留意港交認購證28580)，行使價380元，今年7月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

中港股市靠穩，內險股個別發展，中國平安02318)早段向好，唯升至20天線遇沽壓，回落至約51.1元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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