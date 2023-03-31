恒指續於兩萬點以上整固，留意恒指牛57998/熊55715

如看好恒指，可留意恒指牛證57998)，收回價19400點，今年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據報微信支付開始嘗試推出「微信刷掌」服務，用戶未來可以將會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼等與手掌綁定，目前該功能正在逐步邀請商家聯合打造刷掌應用場景，唯官方尚未公布具體投用時間。騰訊00700)股價變動不大，續於約385元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)就重組舉行電話會議，首席執行官張勇表示，集團將會從業務運營走向資產運營，各個板塊各自形成經營實體，具備條件的公司將形成自己的員工持股計劃，包括獨立第三方融資，並在條件成熟時獨立上市。阿里股價續造好，升越50天線曾高見97.2元。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證58003)，收回價82元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證26902)，行使價62.83元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)董事長兼總裁王傳福表示，今年1、2月全球及中國汽車市場整需求較去年稍為轉弱，但集團依然保持強勁增長，預料首季度銷量增長逾80%。比亞迪股價連升多日，曾升越50天線高見226.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿11倍。

中國人壽02628)去年純利及末期派息下跌，公司股價績後下跌，內險股普遍跟隨偏軟。中國平安02318)股價失守10天線，下試50元關口，在50.2元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)連日偏軟，在約62元水平窄幅徘徊。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿6倍。

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