朱紅：恒指連日向好，留意恒指牛58685/熊53656

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，今年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據報道騰訊00700)高級執行副總裁湯道生表示，正在研發類ChatGPT聊天機器人，騰訊的聊天機器人會集成到QQ及微信，並通過騰訊雲向用戶服務。騰訊表現向好，曾升至394元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據媒體報道，阿里巴巴09988)的重組計劃是創辦人馬雲在海外推動，雖然馬雲於2019年卸任主席，但在公司內部仍具有影響力，並且積極參與公司的戰略決策，最近數個月敦促高層推動公司進行重組，以提升公司的競爭力。阿里股價連日上升，曾高見102元，再創超過一個月高位。如看好阿里，可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證55934)，收回價113.88元，2024年2月到期，實際槓桿7倍。

比亞迪01211)表示，公司於新能源汽車市場市佔率進一步提升，在10-20萬元人民幣的價格區間有定價權。比亞迪股價連日上升，曾高見234元，再創超過一個月高位。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

據報匯控00005)行政總裁祈耀年表示，集團曾於1月發行一大批額外一級資本AT1)債券，而集團並未持有其他銀行的AT1債券,但有代客進行少量相關交易。匯控股價偏軟，回落至53.5元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿8倍。

近日多家科技巨企接連公布分拆業務上市計劃，市場憧憬港交所00388)或受惠於更多企業掛牌上市，公司股價持續造好，曾高見351.4元，再創二月初以來新高。如看好港交，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

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