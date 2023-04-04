朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指牛58685/熊55715

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)公布，上周已向聯交所申請增設人民幣櫃台，以支持聯交所引入港幣－人民幣雙櫃台模式。騰訊績後多次於市場進行回購，公司股價平穩發展，連日於約388元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)公布，3月銷量約20.71萬輛，同比增長97.45%，首季銷量約55.21萬輛，升89.47%。比亞迪股價持續造好，連升5日，曾高見233.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

據報匯控00005)主席杜嘉祺及行政總裁祈耀年出席周一3日)舉行的香港股東非正式會議，會場外有人呼籲小股東於5月舉行的股東周年大會，就分拆及派息議案投贊成票。匯豐股價續沿10天線靠穩，在約54元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿8倍。

據報道，OPEC+多個成員國出乎市場預期宣布減產，每日減產合共逾160萬桶，時間由5月開始至2023年底。國際油價上升，石油股普遍造好，中國海洋石油00883)曾升逾5%，高見12.28元。如看好海油，可留意海油牛證50707)，收回價10.83元，今年5月到期，實際槓桿11倍。或可留意收回價較遠的海油牛證50432)，收回價10.2元，今年8月到期，實際槓桿6倍。

網信辦表示，去年數字中國建設取得新的重要進展，累計建設開通231萬個5G基站，千兆光網具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，實現「市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶」。電訊股普遍向好，中國移動00941)逆市造好，連升多日曾高見65元。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

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