朱紅：恒指窄幅徘徊，留意恒指牛58685/熊55715

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿10倍。

據報道，騰訊00700)周一3日)於聯交所回購91萬股，涉資約3.53億元。至今累計購回1.04億股，佔公司股本約1%。騰訊股價偏軟，回落至約385元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

匯控00005)行政總裁祈耀年在香港的股東非正式會議上表示，集團持有大量跨境企業業務，分拆業務或會造成重大收入損失，從而拖累盈利及派息。匯豐股價靠穩，續沿20天線約54.3元水平徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿8倍。

據報道港交所00388)表示，有59間因未能公布經核數師同意的全年業績而須停牌，有關數據已撇除長期停牌公司。港交所表現偏軟，回落至10天線約342元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，今年10月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交牛證67671)，收回價310元，今年6月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

據報工信部表示，將組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點、研究明確新能源汽車車購稅減免等接續優惠政策及研究出台促進汽車消費的相關政策。新能源汽車股普遍下跌，比亞迪01211)回落至50天線，在約226元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

電訊股逆市向好，中國移動00941)好倉連日錄得資金流出，唯公司股價持續向好，連升4日曾高見66.05元。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡中移，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

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