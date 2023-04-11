朱紅：騰訊回落至10天線，留意騰訊購15589/沽15588

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報道，騰訊00700)旗下公司近日入股多家企業，包括遊戲研發商玉尊科技及新東方在線關連公司等。騰訊表現靠穩，維持在10天線之上在約385元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)將於周二11日)舉行阿里雲峰會，據報阿里或將推出大模型，並在18日推出行業應用類模型，往後亦將有各類行業應用類模型會面世。阿里股價於50天線見支持，升至約98元水平整固。如看好阿里，可留意阿里牛證59165)，收回價89元，今年10月到期，實際槓桿9倍。或可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證55934)，收回價113.88元，2024年2月到期，實際槓桿6倍。

據外媒報道，內地和香港當局最近就人民幣利率互換通最終計劃規則達成一致，互換通已經獲得監管機構批准，勢將在6月或更早啟動，唯港交所00388)尚未接獲啟動互換通的具體日期。港交所股價向好，曾高見352元，創兩個月新高。如看好港交，可留意港交認購證11157)，行使價420元，今年9月到期，實際槓桿8倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)旗下平安資管回應有關匯控00005)有股東提議業務分拆，表示經過初步研究，認為議案對改進匯控業績、提升股東價值有積極的幫助，希望滙控持開放的態度，關注股東的建議。平安表現靠穩，續受制於10天線，在約51元好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，綜合預估3月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量60萬輛，按年增長30%，預計第一季度新能源車廠商銷量148萬，按年增長25%，第一季度新能源乘用車開門紅基本實現。新能源汽車股個別發展，比亞迪01211)連50天線見支持，在約227元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

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