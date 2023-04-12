朱紅：恒指假期後反覆靠穩，留意恒指牛59357/熊55715

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

阿里巴巴09988)發布最新大型語言模型「通義千問」，未來將整合到阿里各個業務中，以改善用戶體驗，並將率先部署在智能移動辦公平台「釘釘」和物聯網智能家電提供商「天貓精靈」上。阿里早段造好曾高見101.5元，其後升幅收窄，在約99元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里牛證59165)，收回價89元，今年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證55934)，收回價113.88元，2024年2月到期，實際槓桿7倍。

騰訊00700)旗下騰訊視頻宣布與內地短視頻平台抖音達成合作，將圍繞長短視頻聯動推廣及短視頻二次創作等方面展開探索。騰訊表現偏軟，失守10天線回落至約376元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布，已於上周向聯交所提交其H股股票增設人民幣櫃台的申請，以示對聯交所推出的港幣-人民幣雙櫃台模式的支持，集團指支持人民幣國際化，雙櫃台模式將為投資者提供新的交易貨幣選擇。平安股價靠穩，續沿10天線之上在約52元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

早前有報道指香港與內地利率互換市場互聯互通計劃已獲得監管部門批准，港交所00388)回應指，正與合作夥伴就啟動「互換通」的籌備工作進行協作，進展良好，並將適時公布最新發展。港交所表現靠穩，早段曾高見354.4元，創逾兩個月新高。如看好港交，可留意港交認購證11157)，行使價420元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

電訊股走勢反覆，中國移動00941)初段曾高見66.4元創近年新高，唯其後於高位遇沽壓，轉跌至約65元水平好淡爭持。如看好中移動，可留意中移牛證55084)，收回58.88價元，今年9月到期，實際槓桿10倍。如看淡中移動，可留意中移熊證55212)，收回價68.88元，今年9月到期，實際槓桿12倍。

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