朱紅：騰訊失守20天線，留意騰訊購15589/沽15588

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證55715)，收回價20800點，今年9月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)大股東Prosus表示，已在本周將持有的9,600萬股騰訊股票以認證形式存入香港中央清算結算系統，以作為公司回購計劃的一部分，讓該批股份能夠有序地在市場上交易。騰訊股價下跌，失守20天及50天線，曾低見354.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴09988)內地數字商業板塊正進行業務調整，擬將天貓與淘寶拆開，據悉管理層有意加速內部競爭，同時避免組織僵化。阿里股價回落，跌至約96元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證59165)，收回價89元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證55934)，收回價113.88元，2024年2月到期，實際槓桿6倍。

據英國媒體報道，匯豐銀行由於親臨分行的客戶減少，其六間位於英國的分行將於下星期起停業，並預計當地將再有逾百間分行於今年內關閉。匯控00005)表現靠穩，在約54.5元水平窄幅整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿9倍。

中國銀保監會發布2022年度保險公司償付能力風險管理要求與評估結果，70家接受現場評估的公司平均得分77.44分，較之前評估上升1.41分，其中人保集團、太保集團、平安保險集團等是首次評估。中國平安02318)股價變動不大，續於10天線之上在約52元水平徘徊。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證11341)，行使價45.95元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據聯交所資料顯示，巴菲特旗下巴郡於3月31日減持比亞迪01211)逾248萬股H股，每股平均作價217.67元，套現近5.4億元，持股比例由11.13%降至10.9%。比亞迪股價下跌，失守50天線跌至約222元，在10天線水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

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