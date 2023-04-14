朱紅：恒指兩萬點見支持，留意恒指牛58685/熊59711

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59711)，收回價20600點，今年9月到期，實際槓桿42倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

Sensor Tower數據顯示，3月騰訊00700)《PUBG Mobile》海外收入按月增長26%，排名上升至第二位，米哈遊《原神》仍位踞海外收入榜首。騰訊股價逆市靠穩，在約360元水平爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

媒體報道，日本軟銀透過預付遠期合約方式，把其持有阿里巴巴的股權降至3.8%，報道亦指，軟銀今年以來已透過該合約出售約72億美元阿里股份。阿里巴巴09988)股價下跌，失守10天及50天線，跌至約93.5元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿8倍。

匯控美國分部公佈，已聘請四名曾在矽谷銀行SVB)任職的銀行家，以強化其醫療保健和科技相關的銀行業務。匯豐00005)股價逆市靠穩，維持在約55元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿9倍。

據內媒報道，比亞迪01211)等多個新能源汽車品牌減價促銷，比亞迪旗下「海豹」車型日前推出購車活動，綜合優惠最高3.1萬元人民幣。比亞迪股價續偏軟，跌至約220元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

據外電報道，吉利00175)旗下極氪推出「極氪X」SUV，售價18.9萬元人民幣起，主打中國高端市場，同時亦瞄準了歐洲市場，預料6月將交付新車。吉利股價偏軟，於20天線水平受阻，跌至9.6元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，今年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

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