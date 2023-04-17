朱紅：恒指表現靠穩，留意恒指牛59357/熊53656

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，今年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)微信公眾號公布，騰訊雲新發布面向大模型訓練的新一代HCC高性能計算集群，整體性能比過去提升3倍。騰訊股價靠穩，在約365元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴09988)內地數字商業板塊有重大調整，淘寶天貓商業集團已按照新的組織架構正式運轉，淘寶天貓產業運營及發展中心中心將調整為3個行業發展部營運。阿里表現靠穩，重越50天線，升至94.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證13849)，行使價120元，今年8月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿9倍。

內媒引述中國移動00941)表示，公司在AI方面已經有很多應用，能力中台中AI能力已經達到300多種，2022年大數據收入超30億，公司內部在運維和客服方面已經廣泛應用AI。中移動表現造好，曾高見67.3元，再創近年新高。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)公布，首季原保險合同保費收入約2601.59億元人民幣，同比增長5.5%。平安股價向好，升至約52.1元，持續於50至53元區間波動。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

匯控00005)行政總裁祈耀年表示，強烈建議股東下月在英國召開的股東大會上否決有關分拆等的兩項決議案，指管理層已經對該方案作深入討論，並尋求獨立第三方意見，認為激進重組建議會降低銀行的市值、減少利潤及未來派息，損害集團的價值。匯豐股價向好，升逾50天線高見55.85元，並創月內新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證12165)，行使價45元，今年7月到期，實際槓桿10倍。

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