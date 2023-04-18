朱紅：恒指10天線見支持，留意恒指牛59357/熊52949

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證52949)，收回價21400點，今年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

國家工信部聽取騰訊00700)關於早前微信業務異常情況滙報，要求騰訊進一步健全安全生產管理制度、落實網絡運行保障措施，堅決避免發生重大安全生產事故，切實提升公眾業務安全穩定運行水平。騰訊表現反覆靠穩，升至約370元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證12162)，行使價488.88元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

匯豐控股00005)公布，有關建議出售法國零售銀行業務變得不確定，有關業務不再分類為持作出售用途，並於首季撥回20億美元減值。匯豐表現造好，曾升逾3%高見57.55元，創月內新高。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

中國移動A股造好，總市值曾超越貴州茅台成為A股市值最大的公司，中國移動00941)H股連升多日，曾高見68.65元，再創近年新高。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報兩年一度的上海國際車展週二18日)正式開幕，逾百款全球首發車即將亮相，媒體預計，作為2023年開年以來首個國際A級車展，預計屆時總人流量可達100萬人次。汽車股普遍向好，吉利汽車00175)創月內新高，曾高見10.68元，升越50天線所在的10.6元。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，今年7月到期，實際槓桿7倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

中港股上向好，內險股普遍上升，中國平安02318)股價於10天線見支持，升至約54元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

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