朱紅：平安升至逾月高位，留意平安購14823/沽12164

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證53656)，收回價21200點，今年9月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

匯控00005)將於下月5日在英國召開股東大會AGM)，屆時將討論及投票表決由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策。匯控股價高位回落，在約56.2元水平徘徊。 如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報道，匯控股東中國平安02318)已經仔細研究了香港小股東團體提出關於要求匯控承諾將股息恢復到新冠疫情前的水平，推動管理層定期考慮結構性改革的決議案，據悉平保傾向於對這兩個議案投贊成票。平安股價逆市造好，升越50天線，曾高見55.95元，創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

騰訊雲微信公眾號公布，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬片，在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。騰訊00700)股價窄幅偏軟，回落至365元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)於上海車展發布高端車型仰望U8新能源，並正式開啟預售，分為豪華版、越野玩家版，定價均為109.8萬元人民幣，該車擁有刀片電池、智能座艙、智駕輔助等六大核心技術。比亞迪續於10天線之上整固，在約230元水平窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證26288)，行使價180.1元，今年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報道，中移動00941)正在研究收購香港寬頻01310)的可能性，中移動股價曾再創近年新高，高見70元，唯其後回落至68.8元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

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