朱紅：恒指連續兩日回吐，留意恒指牛59357/熊60359

如看好恒指，可留意恒指牛證59357)，收回價19800點，今年9月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿12倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60359)，收回價21000點，今年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據外媒報道，中國當局擬將螞蟻集團的罰款從最初醞釀的逾10億美元下調至約7億美元，且預計罰單的措辭或將有所軟化，從而結束對平台企業的整改，具體罰款金額將在未來幾個月內正式宣布。阿里巴巴09988)表現偏軟，回落至50天線在約92.6元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證29278)，行使價109.8元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證59165)，收回價89元，今年10月到期，實際槓桿16倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證59714)，收回價104元，今年11月到期，實際槓桿8倍。

有報道指中移動00941)有意收購香港寬頻，且估值為10億美元，惟現時仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。中移動股價高位回吐，連跌兩日回落至約67.8元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)旗下平安資管董事長兼首席執行官黃勇表示，經仔細研究原則上支持匯控00005)股東提出有關分拆及派息的兩項議案，並建議匯控將原來的分拆方案，調整為戰略重組方案。平安股價靠穩，續於50天之上約54.2元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿4倍。

內媒報道，比亞迪01211)旗下騰勢N7在上海車展期間亮相，並於發布會後開啟預訂，據悉首六小時訂單高達5,367單。比亞迪續沿10天線整固，在約230元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證59713)，收回價210元，今年11月到期，實際槓桿9倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

今年以來最大型新股、內地白酒商珍酒李渡正在招股，集資約55.18億元，據悉國際配售部分獲多間長線基金認購，已有數倍超額認購。港交所00388)股價偏軟，回落至20天線之下，在約340元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿6倍。

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