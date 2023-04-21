朱紅：恒指窄幅整固，留意恒指牛60356/熊60359

如看好恒指，可留意恒指牛證60356)，收回價20000點，今年12月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60359)，收回價21000點，今年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)旗下公司PNI向外部資本夥伴無償派送5,115萬股、市值逾26億元快手01024)股份，減持後騰訊於快手持股由20.46%減至19.02%，仍為快手單一最大股東。騰訊股價窄幅偏軟，續於約357元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15588)，行使價322.22元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

匯控00005)表示，與主要股東中國平安02318)就匯豐亞太區業務結構方案進行了接近20次廣泛和高規格的會議，參與人士包括集團主席、行政總裁及高級管理層，但雙方就多個事項上和而不同。匯控表現靠穩，續於50天線之上約56.2元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24675)，行使價57.75元，今年7月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

內險股普遍向好，中國平安表現造好，連日於50天線之上在約55元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據報道引述中移動00941)稱，早前有關該公司研究收購香港寬頻01310)的報道不實。中移動股價續於高位整固，在約67.5元水平窄幅整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

乘聯會數據顯示，4月1日-16日乘用車市場零售66.5萬輛，按年增長62%，其中新能源車市場零售22.3萬輛，按年增長89%。汽車股普通偏軟，吉利汽車00175)連跌3日，失守20天線，跌至9.88元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，今年7月到期，實際槓桿8倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿4倍。

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