朱紅：平安股價回吐，留意平安購14823/沽12164

如看好恒指，可留意恒指牛證58685)，收回價19600點，今年9月到期，實際槓桿39倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60359)，收回價21000點，今年12月到期，實際槓桿17倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據報道，近期監管部門召集保險公司開會，以窗口指導要求壽險公司將新開發產品定價利率從3.5%降至3%，以控制利差損，實現軟著陸。內險股普遍下跌，中國平安02318)跌逾4%，失守10天及50天線，曾低見52.4元。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

杜拜金融市場兼納斯達克杜拜交易所行政總裁Hamed Ali表示，杜拜與港交所00388)絕對有合作空間，因兩地都有超級聯繫人角色，而且中東有數以千億元計的私人資本正尋找投資機會。港交所表現偏軟，跌穿50天線至約332元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證11156)，行使價377.77元，今年10月到期，實際槓桿8倍。或可留意港交牛證67671)，收回價310元，今年6月到期，實際槓桿11倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署發布國產網絡遊戲審批訊息顯示，4月共有86款遊戲獲批，唯當中未有騰訊00700)及網易09999)遊戲獲批。騰訊股價連跌4日，回落至約350元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)公佈，今年3月移動業務客戶總數達9.83億戶，按月淨增411萬戶，今年首季累計淨增客戶775.2萬名。中移動續於高位整固，回落至10天線約67元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

工信部表示將聯合相關部門研究出台穩定汽車消費、擴大內需增長的相關政策措施，抓好現有政策措施的貫徹落實，完善「雙積分」管理辦法，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價連日偏軟，失守10天線曾低見219.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意比迪牛證59713)，收回價210元，今年11月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。