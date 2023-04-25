朱紅：比亞迪本周公布業績，留意比迪購14462/熊53649

如看好恒指，可留意恒指牛證58686)，收回價19200點，今年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60359)，收回價21000點，今年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)回應早前市場流傳旗下天美工作室暫緩研發一項對標《原神》的遊戲項目，騰訊稱傳言為不實信息，項目還在正常推進中。騰訊股價下跌，曾低見338元，創一個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，比亞迪01211)表示研發的電動高架列車「雲巴」非常適合香港，因應港府計劃在東九龍興建「高架無軌捷運系統」，比亞迪正考慮在香港引入包括「雲巴」在內的新能源交通體系。比亞迪將於周四27日)公布業績，公司股價逆市向好，曾升約5%高見233.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，今年9月到期，實際槓桿16倍。

據報道，股東顧問機構ISS表示，匯控00005)股東應投票反對小股東聯盟包括分拆亞洲業務等的提案建議，指提案「缺乏具體的理由」。匯控股價偏軟，一度跌穿10天及50天線，曾低見55.35元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

匯控日前回應指曾與中國平安02318)進行了廣泛的高層接觸，平安資管董事長黃勇表示 ，對方從未就新戰略重組方案與平安做正式的討論，認為任何股東或者投資者的意見，理應得到公司董事會和管理層的基本尊重。平安股價偏軟，回落至約52.5元水平徘徊，接近20天線所在的52.1元。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

滬深交易所公布，滬深港通交易日曆優化將於周一24日)正式實施，周四27日)及周五28日)港股通可交易，4月29日至5月3日則不提供港股通服務。港交所00388)表現偏軟，連跌5日至330元水平好淡爭持。如看好港交，可留意港交牛證67671)，收回價310元，今年6月到期，實際槓桿12倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿4倍。

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