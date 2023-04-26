朱紅：恒指持續偏軟，留意恒指牛57997/熊60359

如看好恒指，可留意恒指牛證57997)，收回價19000點，今年9月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60359)，收回價21000點，今年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02138)旗下平安銀行首季純利146億元人民幣，升13.6%，不良貸款率1.05%，資本充足比率為13.26%。平安表現偏軟，跌穿20天線，曾低見51.25元。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據Sensor Tower數據顯示， 3月份騰訊00700)《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.15億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。另外《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）則以1.39億美元的收入位列榜單第二。騰訊股價持續偏軟，曾低見333元，再創超過一個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)董事長楊杰於2023年移動雲大會表示，中國移動數字化轉型的戰略重點為佈局建設雲基礎設施，提供算力服務，具體為升級算力佈局，搭建高速泛在網絡，加快構建算網大腦。中移動股價於10天線見支持，逆市向好升至68元水平整固。如看好中移動，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，2023年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，2023年9月到期，實際槓桿8倍。

近日大市成交疲弱，上周日均總成交額僅約1100億元，周一24日)成交總額則只有約960億元，港交所00388)股價連日下跌，曾低見322.4元創超過一個月新低。如看好港交所，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，2023年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交牛證67671)，收回價310元，2023年6月到期，實際槓桿14倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)公布，智利分公司與智利生產促進委員會CORFO)就鋰電池材料生產方面達成協議，公司在智利獲得磷酸鐵鋰LFP)正極材料的生產資質和建廠許可。比亞迪表現偏軟，回落至20天線約223元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪牛證59713)，收回價210元，2023年11月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53649)，收回價238元，2023年9月到期，實際槓桿11倍。

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