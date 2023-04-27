朱紅：恒指止跌反彈，留意恒指購16224/沽16225

如看好恒指，可留意恒指牛證58686)，收回價19200點，今年9月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)大股東Naspers及其旗下Prosus公布，根據其回購計劃，於周二25日)場內出售78.96萬股騰訊股份，持股比例降至25.99%。騰訊股價反覆造好，反彈重越100天線，曾高見352.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

阿里巴巴09988)旗下阿里雲宣布大規模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，阿里雲表示，此次降價將進一步擴大公共雲的用戶基數和規模，提升雲計算的市場滲透率。阿里股價逆市偏軟，連跌七日曾低見81.25元。如看好阿里，可留意阿里牛證60953)，收回價77元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據媒體報道中國監管機構要求人身險企調低新投資產品的保單持有人的回報率，用以加大力度降低行業融資成本避免損失，並指監管機構拒絕為保證孳息率高於2.5%分紅型人身險產品及保證利率超過2%萬能險產品申請註冊。內險股個別發展，中國平安02318)表現靠穩，續沿20天線約52元窄幅整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)公布，首季純利34.08億元，按年升28%，勝市場預期，EBITDA為42.1億元，按年升21%，亦勝於預期。港交所績後向好，止跌反彈，升至330元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交牛證67671)，收回價310元，今年6月到期，實際槓桿12倍。

據報道，比亞迪01211)首季內地汽車銷量逾44萬部，高於大眾的42.7萬部，是自2008年公布行業統計數據以來，比亞迪首度超越大眾，成為內地銷量最高的汽車品牌。比亞迪表現向好，重越10天線升至約233元水平整固。如看好比迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

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