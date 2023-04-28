朱紅：平安績後升逾一成，留意平安購14823/沽12164

如看好恒指，可留意恒指牛證57998)，收回價19400點，今年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)宣布今年首三個月錄得純利383.52億人民幣，按年升48.9%，期內壽險及健康險新業務價值137.02億人民幣，按年增長8.8%。平安股價績後向好，升逾一成曾高見56.8元，創月內新高。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

金融股普遍向好，匯豐00005)股價反彈，升越10天線，高見56.6元。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿10倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

據外媒報道，騰訊00700)正加大對海外遊戲資產或開發商投資，以尋求在中國以外地區實現多元化，當中歐洲遊戲開發商將成為主要收購目標。騰訊股價靠穩，續於100天線之下在約345元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

據報道，截至3月底阿里巴巴集團超過53%的流通股在香港中央結算系統註冊，比例高於去年年底的38%，而今年第一季度，阿里股票近27%的交易量來自香港，高於去年同期的約16%。阿里巴巴09988)股價連跌8日，曾低見80.8元，再創一個月新低。如看好阿里，可留意阿里牛證60953)，收回價77元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

國家統計局數據顯示，今年首季全國規模以上工業企業實現利潤總額1.52萬億元人民幣，按年下降21.4%，而汽車製造業按年下降24.2%。汽車股個別發展，比亞迪01211)曾升越10天線高見238.4元，創月內新高。如看好比迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證53081)，收回價248元，今年9月到期，實際槓桿12倍。

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