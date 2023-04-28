朱紅：平安績後續向好，留意平安購11608/沽12721

如看好恒指，可留意恒指牛證57998)，收回價19400點，今年9月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。

中國平安02318)日前公布季績，首季純利383.52億人民幣，按年升48.9%，期內壽險及健康險新業務價值137.02億人民幣，按年增長8.8%。平安股價績後連日向好，連升3日曾高見58.25元，再創逾一個月新高。如看好平安，可留意平安認購證11608)，行使價67元，今年8月到期，實際槓桿10倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12721)，行使價47.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據報道，騰訊雲日前發布AI+數字人定製服務產品「騰訊雲智能小樣本數智人生產平台」，可在24小時內製作出與真人近似的「數智人」，據悉價格在千元人民幣級別。騰訊00700)股價連日受制於100天線，在245元水平窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)公布，首季純利41.3億人民幣，升4.1倍，收入約1202億人民幣，升約80%，主要是新能源汽車銷量增長所致，加權平均淨資產收益率3.65%。比亞迪走勢向好，連升三日曾高見241.6元，再創逾兩個月新高。如看好比迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52508)，收回價258元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

大市欠缺明顯方向，加上長假期前夕，上周大市日均總成交額僅約1000億元。港交所00388)股價偏軟，回落至250天線約322元，創月內新低。如看好港交，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意港交牛證67671)，收回價310元，今年6月到期，實際槓桿14倍。

電訊股普遍靠穩，中國移動00941)股價持續於10天線整固，徘徊於約67.5元水平，唯好倉連日錄得資金流出。如看好中移，可留意中移認購證16230)，行使價80.05元，今年10月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿8倍。

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