朱紅：恒指仍於兩萬點爭持，留意恒指購16224/沽16225

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指牛證61326)，收回價19500點，今年12月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證61055)，收回價20600點，今年12月到期，實際槓桿25倍。

有研究報告指，近期騰訊（00700）推出類似螞蟻集團「花唄」的分期貸款產品「分付」，認為新產品雖然在近1至2年間影響微乎其微，但產品的推出讓騰訊中長期的能見度更高。騰訊股價仍然在345元附近徘徊，如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

匯豐（00005）的首季業績勝預期，昨午後抽高，曾升3.6%，高見58.15元創近兩個月高。除稅前利潤128.86億美元，按年升211%，高於市場預期。集團宣布派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元，以及回購最多達20億美元股份。如看好匯豐，可留意匯豐認購證15167)，行使價61.88元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿9倍。

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