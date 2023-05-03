朱紅：阿里跌至近月低位，留意購16412/沽16234

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指牛證58686)，收回價19200點，今年9月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿36倍。

阿里巴巴（09988）的股價跌至5個月以來的低位80元附近，過去5個交易日，分別有約5000萬元和1400萬元流入阿里的認購證和牛證中。如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60953)，收回價77元，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

中國平安02318)日前公布季績，首季純利383.52億元人民幣，按年升48.9%，期內壽險及健康險新業務價值137.02億元人民幣，按年增長8.8%。如看好平安，可留意平安認購證11608)，行使價67元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12721)，行使價47.88元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

有研究報告指中國人壽02628)的首季新業務價值NBV)按年增8%，市場預期的2%增速，另外今年第一季代理人數量按季收縮0.9%至66.2萬，優於平保（02318）9%的跌幅。如看好中壽，可留意中壽認購證11940)，行使價16.9元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

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