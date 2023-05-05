朱紅：內銀股普遍上揚，留意建行購16007/工行牛55931

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指牛證61328)，收回價19300點，今年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿21倍。

藍籌內銀普遍上升2-5%。當中建設銀行（00939）曾升3.1%至5.31元，股價升至近期股價高位，並重上10天線5.25元。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。工商銀行（01398）股價曾升超過3%至4.35元，並重上10天線，升至2022年7月以來的高位。如看好工行，可留意工行牛證55931)，收回價3.68元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

美國半導體行業協會指出，雖然拜登政府因為國家安全顧慮加強對華科技圍堵，但美國半導體公司不想失去中國市場。中芯國際（00981）逆市下跌，股價曾跌2%至21.35元，跌至近一個月低位21元附近。如看好中芯，可留意中芯認購證16246)，行使價39.81元，2024年1月到期，實際槓桿2倍。

財政司司長陳茂波表示，初步觀察今年第二季的經濟表現應較首季好，今年應較去年佳，估計今年本地經濟生產總值介乎3.5-5.5%之間，有信心全年經濟增長幅度可靠近較高的水平。 新地（00016）的股價持續在100天線上，如看好新地，可留意新地認購證29641)，行使價138元，今年9月到期，實際槓桿3倍。

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