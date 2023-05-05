朱紅：內險股偏強，留意平保購11608/國壽購11940

藍籌內銀股持續強勢，建設銀行（00939）股價升至2022年5月以來的新高5.47元。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。工商銀行（01398）股價也升至2022年4月以來的新高5.47元。如看好工行，可留意工行牛證55931)，收回價3.68元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

有研究報告指出內險股近期股價反彈，是自3月底以來強勁的新業務價值增長推動，並預計中國銀保監會將在第二季底宣布將傳統產品的定價利率PIR)上限從3.5%改為3%，因此預料第二季新業務價值按年將持續有較強增長。

外電引述消息人士指，阿里巴巴09988)正計劃分拆國際數字商業集團部門在美國上市，最快明年進行首次公開發售IPO)，以推進海外電商品牌Lazada及全球速賣通AliExpress)等業務增長。不過，阿里國際數字商業集團隨後回應指，目前沒有上市計劃。另外，阿里旗下螞蟻集團考慮出售其香港虛擬銀行的股份。

如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證60953)，收回價77元，今年12月到期，實際槓桿12倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。