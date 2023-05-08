朱紅：內銀股量價齊升，留意建行購16007/工行牛55931

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指牛證61326)，收回價19500點，今年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證61055)，收回價20600點，今年12月到期，實際槓桿40倍。

據《彭博》報道近日有內地全國性銀行下調存款利率，以應對淨息差收窄壓力，浙商銀行02016)、恆豐銀行及渤海銀行等銀行,上周宣布將部分期限的存款利率下調最多30個基點,其中一年期存款掛牌利率將從1.95%降至1.85%，五年期存款掛牌利率從3.25%降至2.95%。

建設銀行（00939）股價升至2022年2月以來的新高5.57元。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿7倍。工商銀行（01398）股價也升至2022年4月以來的新高5.47元。如看好工行，可留意工行牛證55931)，收回價3.68元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

石油股造好，股價普遍上升4-5%。如看好中國海洋石油（00883），可留意海油認購證16237)，行使價14.24元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看好中石油（00857），可留意中油認購證16240)，行使價6.01元，今年11月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。