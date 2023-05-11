朱紅：汽車股逆市靠穩，留意比迪牛62605/吉利購27487

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證57997)，收回價19000點，今年9月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿30倍。

比亞迪（01211）的智能駕駛開發部被分拆整合，該部門超500名員工，大部分被分流進電子集成部。比亞迪的芯片與算法業務的統一，也是代表比亞迪將加快智能駕駛自研步伐的信號。中國乘聯會公布，4月乘用車市場零售銷量163萬輛，按年增55.5%，按月增2.5%，是自2010年以來僅有的兩次按月正增長之一。

比亞迪股價在近期頂部245元附近徘徊，有機會挑戰250元。如看好比迪，可留意比迪牛證62605)，收回價230元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52508)，收回價258元，今年9月到期，實際槓桿13倍。吉利汽車00175)股價由5月頭的9元附近，升至10元水平。如看好吉利，可留意吉利認購證27487)，行使價11.88元，2023年7月到期，實際槓桿9倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。