朱紅：阿里上週升約4%，留意阿里購16412/沽16234

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證57997)，收回價19000點，今年9月到期，實際槓桿30倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證16225)，行使價19500點，今年9月到期，實際槓桿7倍。或可留意恒指熊證61056)，收回價20400點，今年12月到期，實際槓桿22倍。

09618)京東集團上週五（12日）了轉虧為盈的首季度業績，純利62.61億人民幣，而對上一年同期淨虧損29.91億人民幣；每股基本盈利1.99元。消息帶動股價上升超過8%，曾升至146元。如看好京東，可留意京東認購證15055)，行使價190.88，今年12月到期，實際槓桿5倍。

日本軟銀表示，在截至3月的2022至2023財年，透過預付遠期合約出售了2.96億份阿里巴巴美股預託證券，套現354.6億美元。同時指出今年4月1日後，再以遠期合約沽售額外41億美元阿里巴巴股份。

阿里股價全週升約4%，如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證57403)，收回價72.8元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿5倍。

騰訊（00700）將於本週三（17日）公布今年首季業績，有券商料收入將按年增長7%，非國際財務準則純利按年增長26%，並料騰訊今年可實現營收和盈利加速增長。騰訊股價跌至近4個月徘徊區底部的330元附近，如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

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