朱紅：騰訊週三業績，留意騰訊購15589/沽15978

恒指新貴紫金股價由4月高位14.8元，回落至近日11元附近，跌幅達25.7%。如看好紫金，可留意紫金認購證16278)，行使價15元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。

中國平安02318)公布截止4月首四月，四家子公司保費收入按年增加5.9%，共計3,227億人民幣。董事長馬明哲另外在2022年年度股東大會上表示，董事會考慮提高分紅和回購的同時，也更重視公司的長期可持續發展。

平保股價升至近月高位61.35元後，近日回落至55元附近。如看好平安，可留意平安認購證11608)，行使價67元，今年8月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

據《路透》引述消息人士指，自昨日15日)起，下調銀行協定存款及通知存款自律上限，具體包括四大國有銀行自律上限下調30個基點，其他金融機構自律上限下調50個基點。另外，對於通知存款利率，其中國有銀行特指工農中建四大行)執行基準利率加10個基點，其他金融機構執行基準利率加20個基點，同時停辦不需要客戶操作、智能自動滾存的通知存款，存量自然到期。

建設銀行（00939）股價升至2022年2月以來的新高5.7元後，高位回落至5.3元。如看好建行，可留意建行認購證16007)，行使價5.55元，2024年1月到期，實際槓桿8倍。工商銀行（01398）股價也升至2022年4月以來的新高5.47元。如看好工行，可留意工行牛證55931)，收回價3.68元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。