朱紅：騰訊業績，留意騰訊購15589/沽15978

如看好恒指，可留意恒指認購證29918)，行使價21400點，今年9月到期，實際槓桿15倍。或可留意恒指牛證57998)，收回價19400點，今年9月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證61055)，收回價20600點，今年12月到期，實際槓桿27倍。

騰訊（00700）今日17日)公布今年首季度業績，受內地戲版號發放常態化、遊戲流水改善、廣告業務復甦、視頻號貢獻持續增加、金融科技等業務的重新增長，市場券商預測，騰訊2023年首季純利料介乎310億至372.65億元人民幣，估計按年升21.4%至45.8%。

騰訊股價跌至近4個月徘徊區底部的323.2元後反彈，如看好騰訊，可留意騰訊認購證15589)，行使價477.77元，今年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)確認公司2022財年年報獲美國證交會審查通過。公司將於周四18日)公布截至今年3月底止全年度2023財年)業績，市場預測阿里淨利潤料介乎1,312.8億至1,391.17億元人民幣，較2022同期按年下跌3.7%至上升2%。另外，市場同時關注阿里的分拆旗下六大業務的時間表和內容。

如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意阿里牛證57403)，收回價72.8元，今年9月到期，實際槓桿9倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿8倍。

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