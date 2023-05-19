朱紅：阿里績前向好，留意阿里購16233/沽16234

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證58686)，收回價19200點，今年9月到期，實際槓桿39倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿26倍。

阿里巴巴09988)周四18日)收市後公佈業績，市場關注及業務發展及重組的最新進展。阿里股價績前向好，早段曾高見89.2元，其後在約87.5元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證16233)，行使價125.1元，2024年3月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)公佈首季業績，股東應占溢利258.38億元人民幣，按年升逾10%，每股基本盈利2.725元。騰訊股價績後逆市偏軟，在10天線見支持，於約340元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16407)，行使價401.11元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

國家金融監督管理總局周四在北京揭牌，在銀保監會基礎上將人行對金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責、證監會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。金融板塊普遍上升，中國平安02318)早段曾高見57.45元，其後在20天線約56元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

內銀股普遍向上，建設銀行00939)曾升至10天線約5.43元，如看好建行，可留意建行認購證16781)，行使價6.25元，2024年2月到期，實際槓桿8倍。工商銀行01398)同樣造好，升至約4.45元水平整固。如看好工行，可留意工行認購證16235)，行使價4.61元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)據報正加大在自動駕駛領域投入，包括成立新的自動駕駛研發部門，據悉公司已為自動駕駛招聘了約5000名軟件人員。比亞迪股價續沿10天線整固，升至約245元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，今年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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