朱紅：阿里績後跌逾半成，留意阿里購16412/沽16234

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，2023年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指牛證63224)，收回價18900點，今年12月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿19倍。

阿里巴巴09988)公佈，第四季度期內收入2082億元人民幣，按年增2%，略遜預期;淨利潤 235.16億元，勝過預期，集團同時公布業務分折和重組計劃。阿里股價績後跌逾半成，失守10天及20天線，曾低見82元。如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

騰訊00700)主席馬化騰回應有關ChatGPT和人工智慧AI)問題時表示，認為這是幾百年不遇的機遇，騰訊在埋頭研發相關領域，但不急於早早完成。騰訊股價連日偏軟，再度考驗10天線支持，在約333元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證16407)，行使價401.11元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

中港股市偏軟，內險股普遍下跌，中國平安02318)股價回吐，失守100天線，曾低見54.1元。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

中國移動00941)在「世界電信日大會」期間啟動「數字惠民計劃」，正式推出被視為算力終端產品的標誌性應用中國移動雲手機，可利用雲端算力突破手機性能限制。中移動股價逆市造好，反彈至10天線約66.8元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證16230)，行使價80.05元，今年10月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

吉利控股公佈已完成對英國超豪華性能品牌Aston Martin的股份增持，涉資2.34億英鎊，增持後所持股份約為17%，成為第三大股東。吉利汽車00175)股價連日偏軟，跌至約9.4元水平徘徊。如看好吉利，可留意吉利認購證16413)，行使價11元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡吉利，可留意吉利認沽證11939)，行使價7.79元，今年9月到期，實際槓桿5倍。

芯片股個別發展，中芯國際00981)一度逆市向好，曾升越20天線高見21.5元。如看好中芯，可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

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