朱紅：恒指反彈至10天線，留意恒指購16224/沽11861

如看好恒指，可留意恒指認購證16224)，行使價21700點，今年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證61328)，收回價19300點，今年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證62911)，收回價20200點，今年12月到期，實際槓桿29倍。

國家金融監督管理總局發布統計數據，今年首季保險公司原保險保費收入1.9萬億元人民幣，按年增長9.2%；賠款與給付支出4,932億元，按年增長9.3%。內險股個別發展，中國平安02318)股價反彈，一度重越100天線高見56.1元。如看好平安，可留意平安認購證11608)，行使價67元，今年8月到期，實際槓桿12倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

匯豐控股00005)公布，上周五19日)於英國及香港市場合共回購470.34萬股，共涉資約2.8億港元。匯豐股價連日於10天線之上整固，在約59.7元水平窄幅徘徊。如看好匯豐，可留意匯豐認購證14465)，行使價76.88元，2024年1月到期，實際槓桿11倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

據中汽協統計，今年1-4月新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為188.7萬輛，同比增長58.6%，佔新能源汽車銷售總量的84.9%，高於上年同期8.4個百分點。新能源汽車股普遍上升，比亞迪01211)造好曾升至254元，創逾3個月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證14462)，行使價288.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)上季收入僅增2%遜市場預期，其中中國商務收入及雲業務收入均有所有下跌，績後遭多家券商下調目標價。阿里股價反彈，重越10天及20天線，曾高見85.1元。如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)宣布，旗下全新外賣品牌KeeTa周一22日)正式於香港推出，旺角及大角咀為首階段試點，其後會再逐步將服務拓展至新區域，預計至年底覆蓋整個香港。美團表現向好，一度升至10天線約132元水平。如看好美團，可留意美團認購證16006)，行使價170.1元，今年12月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

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