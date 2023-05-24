朱紅：恒指下試萬九點，留意恒指牛63224/熊63869

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意恒指牛證63224)，收回價18900點，今年12月到期，實際槓桿42倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿6倍。或可留意恒指熊證63869)，收回價19800點，今年12月到期，實際槓桿26倍。

內地法院判決阿里巴巴09988)集團旗下靈犀互娛的遊戲《三國志．戰略版》抄襲網易09999)旗下遊戲《率土之濱》，前者需要向網易賠償5000萬元人民幣，不過，阿里不服決定上訴。阿里股價持續在80元附近徘徊。

如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意阿里牛證60953)，收回價77元，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。或可留意阿里熊證61058)，收回價95.5元，2024年3月到期，實際槓桿6倍。

據《韓聯社》引述南韓經理人公司HYBE表示，HYBE已與騰訊00700)旗下騰訊音樂01698)簽署音源提供服務合作協議。 據協議，HYBE旗下歌手的音源將可在騰訊音樂旗下QQ音樂、酷狗及酷我等音樂平台播放，韓中兩地平台將同步發布作品。

騰訊走勢反覆，股價仍然在330元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿6倍。

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