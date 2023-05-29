朱紅：恒指失守萬九點，留意恒指購17084/沽17048

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證63803)，收回價17800點，今年6月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證17048)，行使價18200點，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意恒指熊證64239)，收回價19900點，今年12月到期，實際槓桿13倍。

伽馬數據遊戲產業報告顯示，4月中國遊戲市場實際銷售收入224.94億元，環比上升2.96%，同比則下降2.16%。騰訊表現偏軟，曾低見318.4元，創本年初以來新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)集團旗下靈犀互娛遊戲《三國志．戰略版》被控抄襲網易09999)旗下遊戲《率土之濱》，法院判決認為《三國志．戰略版》是對《率土之濱》的改編，需修改侵權內容，並向網易賠償5000萬元人民幣，阿里方面表示將提出上訴。阿里股價持續下跌，曾低見77.6元，創近月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證16412)，行使價90.05元，今年9月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

人民幣匯率持續偏軟，加上中港股市下跌，內險股普遍受壓。中國平安02318)曾低見50.6元，創超過一個月新低。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

工信部、民政部等多個部門近日聯合發布，指以5G、千兆光網為代表的「雙千兆」網絡進入快速發展建設階段，迫切需要優化「雙千兆」網絡建設環境，大幅提升網絡覆蓋水平。電訊股普遍偏軟，中國移動00941) 曾低見63.6元，創超過一個月新低。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

比亞迪01211)發聲明回應被長城汽車舉報車型排放不達標，指長汽送檢車輪里程不足，檢測報告無效，並強調公司產品及相關檢測符合國家標準，並保留法務訴訟的權力。比亞迪表現偏軟，失守10天及20天線，跌至約235元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證14813)，行使價258元，今年10月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證16276)，行使價195.18元，今年12月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。