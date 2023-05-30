朱紅：騰訊再創近月新低，留意騰訊購17050/沽15978

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿11倍。或可留意恒指牛證63798)，收回價18200點，今年6月到期，實際槓桿45倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證64393)，收回價19600點，今年12月到期，實際槓桿15倍。

據報道，騰訊00700)旗下騰訊視頻號6.18好物節大促銷將於周三31日)晚上開幕，期間台內所有商家的技術服務費率將減至1%，完成一定規模的銷售額還可獲得額外激勵。騰訊股價偏軟，曾跌至311.2元，再創逾4個月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據內媒報道，國家金融監督管理總局已就促進專屬商業養老保險發展有關事項在業內徵求意見，擬將專屬商業養老保險由試點業務轉為常態化業務，符合一定條件的機構均可開展。內險股個別發展，中國平安02318)股價續徘徊於月內低位，在約50.5元水平好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證17251)，行使價74元，24年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

匯豐控股00005)據報正評估出售或精簡12個市場的業務，以集中在亞洲的擴展。公司股價逆市向好，重越20天線，升至約59元水平整固。如看好匯豐，可留意匯豐認購證16404)，行使價64.44元，今年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證13901)，行使價51元，今年9月到期，實際槓桿10倍。

美團03690)公布，首季純利33.58億人民幣，遠勝預期;首季核心本地商業業務方面分部收入按年增長25.5%至429億人民幣，而經營利潤率為22%，較2022年同期的13.8%，提升8.2個百分點。唯公司股價績後下挫，曾跌逾8%低見115.3元，創逾5個月新低。如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年10月到期，實際槓桿3倍。

內地多個部門近日聯合發布，指「雙千兆」網絡進入快速發展建設階段，迫切需要優化網絡建設環境，大幅提升網絡覆蓋水平。電訊股普遍靠穩，中國移動00941)於10天線前遇阻力，在約64元水平窄幅整固。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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