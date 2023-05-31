朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指購17084/沽11861

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證63807)，收回價17600點，今年6月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證64556)，收回價19400點，今年12月到期，實際槓桿18倍。

阿里雲公布與浙江省衛健委及杭鋼集團共同建設的「浙江健康雲」已於近日上線運行，將可承載全省各級醫療健康大數據、人工智能、區塊鍊等新技術研發應用的企事業單位的雲需求。阿里巴巴09988)走勢反覆，早段跌至近月低位77.55元後見支持，回升至約78.8元水平整固。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

科技股走勢反覆，騰訊00700)連續多日進行股份回購，公司股價先跌後回穩，於250天線約315元水平好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證15978)，行使價300元，今年12月到期，實際槓桿5倍。

據報道，印尼最大的出租車運營商PT Blue Bird將向比亞迪01211)採購其電動車隊中80%的車輛，今年將交付給公司的500輛電動車中，大部分是比亞迪汽車，以E6和T3車型為主。比亞迪股價逆市向好，一度重越250天線高見239元。如看好比迪，可留意比迪牛證60959)，收回價220元，今年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡比迪，可留意比迪熊證52508)，收回價258元，今年9月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，近期已有多款預定利率為3.5%的人身保險產品被限額或下架，且有保險公司正在考慮下調類似保險產品預定利率，但時間未完全確定。內險股個別發展，中國平安02318)連日偏軟，曾跌至50.05元，創逾兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

美團03690)公布，非執行董事王慧文放棄超級投票權，並完成將其所持有的全部A類股份，轉換為B類股份。美團表現反覆，早段曾低見113元創7個月新低，其後於約116元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)股價連跌多日，曾低見62.95元，創超過一個月新低。如看好中移，可留意中移認購證15056)，行使價74.88元，今年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿8倍。

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