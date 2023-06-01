朱紅：恒指考驗萬八點關口，留意恒指購17084/沽11861

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證63807)，收回價17600點，今年6月到期，實際槓桿29倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證64777)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿17倍。

科技股普遍下跌，騰訊00700)好倉持續多日錄得資金流入，唯公司股價偏軟，曾跌至306元，再創近月新低。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)股價持續受壓，曾跌至109.2元，創52周新低。美團好倉連日錄得資金流入，如看好美團，可留意美團認購證17253)，行使價138.08元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證16274)，行使價99.95元，今年12月到期，實際槓桿3倍。

國務院發布關於加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見，指出各級醫保行政部門要加強對醫保經辦機構醫保協議簽訂、履行等情況的監督，促進醫保經辦機構業務規範。內險股普遍偏軟，中國平安02318)股價失守50元關口，曾低見48.9元。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

費城半導體指數連日造好，香港上市芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價逆市造好，一度升越10天及20天線，高見20.55元。如看好中芯，可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿5倍。或可留意中芯認購證16246)，行使價39.81元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。

內地5月官方製造業及非製造業PMI分別降至48.8及54.5均遜預期，中港股市下跌，內銀股普遍偏軟。工商銀行01398)今年以來首次失守100天線，跌至約4.18元水平徘徊。如看好工行，可留意工行認購證16235)，行使價4.61元，今年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意工行牛證59983)，收回價3.9元，2024年9月到期，實際槓桿15倍。

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