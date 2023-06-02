朱紅：恒指反覆靠穩，留意恒指購17084/沽11861

如看好恒指，可留意恒指認購證17084)，行使價21300點，今年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意恒指牛證63803)，收回價17800點，今年6月到期，實際槓桿36倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿8倍。或可留意恒指熊證64777)，收回價19000點，今年12月到期，實際槓桿18倍。

據外電報道，英偉達CEO黃仁勳將於本月前往中國，期間將與騰訊00700)、字節跳動等企業高管會面。騰訊股價於250天線見支持，回升至約315元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

京東09618)618購物節正式開始，10分鐘銷售額破億元的品牌數量按年增加23%，近5成中小商家成交額增長超200%。其中，3C、汽車等成為銷售熱門品類。京東股價反彈，曾升逾5%高見132.9元。如看好京東，可留意京東認購證15055)，行使價190.88元，今年12月到期，實際槓桿5倍。或可留意京東牛證55339)，收回價118元，今年8月到期，實際槓桿7倍。

螞蟻集團發布2022年度可持續發展報告，透露去年度科研投達到204.6億元人民幣，實現三年翻倍。阿里巴巴09988)股價變動不大， 續於約77.5元水平好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

財政司司長陳茂波表示，未來幾個月會在交易所盡快推出人民幣計價的股票的交易，接下來也包括股票「南向通」納入更多的人民幣計價。港交所00388)股價反彈，曾高見296.6元。如看好港交，可留意港交認購證16228)，行使價388.2元，今年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿2倍。

中芯集成宣布計劃在三期12英寸中試項目的基礎上，實施量產項目，預計在未來兩到三年內合計形成投資222億元人民幣、10萬片/月產能規模的中芯紹興三期12英寸數模混合集成電路芯片製造項目。中芯國際00981)表現靠穩，續於20元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證16246)，行使價39.81元，2024年1月到期，實際槓桿4倍。或可留意中芯認購證15980)，行使價31元，今年11月到期，實際槓桿5倍。

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