朱紅：恒指重上萬九點附近，留意恒指牛65426/熊64556

如看好恒指，可留意恒指認購證29915)，行使價20400點，今年9月到期。或可留意恒指牛證65426)，收回價18400點，今年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指認沽證11861)，行使價17200點，今年9月到期，實際槓桿9倍。或可留意恒指熊證64556)，收回價19400點，今年12月到期，實際槓桿30倍。

騰訊00700)連日於場內進行股份回購，周三31日)及周四1日)回購金額進一步增加至逾4億元，公司股價於250天線見支持，進一步反彈重越10天及20天線，曾高見334.2元。如看好騰訊，可留意騰訊認購證17050)，行使價418.18元，2024年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證16411)，行使價284.44元，2024年4月到期，實際槓桿4倍。

天貓618購物節於周三31日)正式開啟，據悉今年有逾200家奢侈品牌參與，其中珠寶品類直播成交是去年的10倍，家居品類是去年的6倍。阿里巴巴09988)股價造好，反彈重越10天及20天線，在約82.5元水平整固。 如看好阿里，可留意阿里認購證17162)，行使價92元，今年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證16234)，行使價77.83元，今年10月到期，實際槓桿4倍。

中港股市向好，內險股普遍反彈。中國平安02318)好倉連日錄得資金流入，公司股價造好，升至10天線約51.8元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證14823)，行使價64.84元，今年10月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證12164)，行使價49.95元，2024年7月到期，實際槓桿3倍。

近日市況回曖，據報道有多隻新股擬提交上市申請，包括小米01810)有份持股的自動駕駛計算芯片開發商黑芝麻智能、內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車等。港交所00388)股價連續兩日反彈，升逾5%至20天約306元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證17443)，行使價350.2元，2024年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交熊證67078)，收回價400元，今年6月到期，實際槓桿3倍。

電訊股普遍向好，中國移動00941)止跌反彈，重上10天線約65元水平整固。中移動好倉連日錄得資金流入，如看好中移動，可留意中移認購證17249)，行使價73.05元，2024年4月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證55084)，收回價58.88元，今年9月到期，實際槓桿13倍。如看淡中移動，可留意中移熊證64244)，收回價68.28元，今年12月到期，實際槓桿10倍。

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